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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАН БЕЛАРУСИ И ХЭНАНЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:55 28.06.2017

Председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков и ректор Хэнаньского университета профессор Лоу Юаньгун подписали 26 июня договор о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, документ направлен на установление стратегического сотрудничества в целях изучения социально-культурной и экономической проблематик реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Сотрудничество ученых Беларуси и Китая будет осуществляться путем организации и проведения совместных образовательных мероприятий и научных исследований различных аспектов развития экономического пояса шелкового пути в восточно-европейском регионе; проведения совместных конференций, семинаров, летних школ, круглых столов для ученых, преподавателей, магистрантов, аспирантов и студентов; организации совместной подготовки аспирантов (докторантов); проведения стажировок академических специалистов обеих сторон, а также подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров; совместные образовательных и издательских проектов; обменом научной и научно-методической литературой; взаимной публикацией научных статей в научных изданиях Сторон. Срок действия Договора – 5 лет с момента подписания. Во время переговоров о перспективных направлениях сотрудничества руководство НАН Беларуси и Хэнаньского университета договорились о подготовке перечня совместных научных проектов по направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес. Среди них – проекты в области гуманитарных наук, новых материалов, машиностроения, нанотехнологий.

Хэнаньский университет является ведущим учреждением высшего образования в провинции Хэнань с общей численностью 30 тыс. студентов. Сегодня университет обучает студентов по 12 возможным направлениям: экономика, педагогика, юриспруденция, философия, медицина, филология, агрономия, история, естественные и технические науки, менеджмент, искусство. Работает 35 институтов, степень бакалавра можно получить по 89 специальностям, магистра – по 42 специальностям первого уровня. Также есть 18 направлений классической магистратуры, 12 направлений докторантуры и 15 специальных исследовательских центров для пост-докторов.
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