В рамках визита делегации Государственного контроля Латвии в Беларусь 27 июня состоялась рабочая встреча председателя Комитета госконтроля Беларуси Леонида Анфимова и государственного контролера Латвии Элиты Крумини.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в ходе встречи обсуждены вопросы деятельности высших органов финансового контроля (ВОФК) Беларуси и Латвии, а также перспективы совместного сотрудничества двух ведомств.

Особый интерес у руководства латвийской делегации вызвали вопросы взаимодействия Комитета госконтроля Беларуси с правоохранительными органами (с учетом того, что в состав Комитета госконтроля входит правоохранительная структура – Департамент финансовых расследований и финансовая разведка – Департамент финансового мониторинга), а также информация об ответственности за нарушения, выявляемые в ходе проверок.

Необходимо отметить, что сотрудничество между ВОФК Беларуси и Латвии развивается на двусторонней и многосторонней основе.

Так, в 2009 г. подписан Меморандумом о взаимопонимании между Комитетом госконтроля Беларуси и Государственным контролем Латвии.

Помимо этого, ВОФК Беларуси и Латвии взаимодействуют в рамках рабочей группы по аудиту государственных закупок, рабочей группы по экологическому аудиту и по аудиту средств, выделенных на предотвращение и ликвидацию последствий катастроф, действующих в рамках Международной и Европейской организаций высших органов финконтроля.

Государственный контроль является высшим ревизионным учреждением (органом аудита) в Латвийской Республике. Цель деятельности Государственного контроля при проведении ревизий – установить, являются ли действия с финансовыми средствами публичного лица законными, правильными, экономичными и эффективными, а также предоставить рекомендации по устранению обнаруженных недостатков. С 2013 года Государственным контролером Латвии является Элита Круминя.