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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ИМЕЮТ ЕДИНСТВО ПОЗИЦИЙ И СХОЖЕСТЬ ПОДХОДОВ ПО БОЛЬШИНСТВУ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ООН
10:58 28.06.2017
В Минске 27 июня состоялись консультации на уровне руководства департаментов МИД Беларуси и МИД Российской Федерации по тематике взаимодействия в международных организациях.
Консультации открыл заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков, который приветствовал единство позиций и схожесть подходов Беларуси и России по большинству вопросов повестки дня Организации Объединенных Наций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов поощрения и защиты прав человека в рамках ООН и других международных организаций, наметили основные направления дальнейшего взаимодействия в Совете ООН по правам человека, Генеральной Ассамблее ООН и в гуманитарном измерении ОБСЕ.
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