МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ИМЕЮТ ЕДИНСТВО ПОЗИЦИЙ И СХОЖЕСТЬ ПОДХОДОВ ПО БОЛЬШИНСТВУ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ООН

10:58 28.06.2017 В Минске 27 июня состоялись консультации на уровне руководства департаментов МИД Беларуси и МИД Российской Федерации по тематике взаимодействия в международных организациях. Консультации открыл заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков, который приветствовал единство позиций и схожесть подходов Беларуси и России по большинству вопросов повестки дня Организации Объединенных Наций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов поощрения и защиты прав человека в рамках ООН и других международных организаций, наметили основные направления дальнейшего взаимодействия в Совете ООН по правам человека, Генеральной Ассамблее ООН и в гуманитарном измерении ОБСЕ.