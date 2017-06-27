Беларусь готова участвовать в реализации во Вьетнаме государственных программ, инфраструктурных и иных проектов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 27 июня на встрече с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

“Не задействован потенциал белорусской компании ”Белоруснефть“. При Вашей поддержке мы могли бы реализовать еще один нужный и важный совместный проект по внедрению на вьетнамских нефтяных месторождениях белорусских инновационных методов интенсификации добычи нефти. Мы поддержали предложение вьетнамских партнеров о создании у Вас производства молочной продукции из белорусского сырья. Для этого у Беларуси есть и передовые технологии, качественное сырье и высококвалифицированные кадры”, - отметил он.

Перспективным направлением белорусско-вьетнамского взаимодействия может стать расширение сотрудничества в научно-технической сфере.

“В рамках совместных лабораторий НАН Беларуси и Вьетнамской академии наук и технологий предлагаю обратить внимание на совместные разработки беспилотных авиационных комплексов и научных приборов. Есть перспективные совместные проекты в сфере микробиологии, новых материалов, медицине”, - считает Премьер-министр.

Андрей Кобяков также обратил внимание, что Беларусь готова обеспечить для Вьетнама подготовку научных кадров высшей квалификации, организовать взаимные стажировки по интересующим вьетнамскую сторону специальностям: энергетика, микроэлектроника, информационные и коммуникационные технологии, медицинская диагностика.