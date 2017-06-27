Беларусь готова наращивать поставки во Вьетнам всего спектра продукции машиностроения, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 27 июня на встрече с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

"Вьетнам - наш традиционный надежный друг в Юго-Восточной Азии, - отметил премьер-министр. - Ключевые приоритеты экономического развития Вьетнама на пятилетку совпадают с приоритетами Беларуси. Акцент - на инновации, рост конкурентоспособности экономики, доходов населения".

По его мнению, годовой объем товарооборота между странами - чуть более $120 млн в 2016 году - значительно ниже потенциала.

"Надо ставить амбициозные цели. Уровень политических отношений между нашими государствами позволяет обеспечить рост по ключевым направлениям нашего сотрудничества", - уверен премьер-министр.

Андрей Кобяков предложил активнее развивать торговое сотрудничество. По его словам, есть потенциал его многократного увеличения в ближайшие несколько лет.

“В этой сфере выгодно налаживать встречные поставки и мы приглашаем наших вьетнамских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству. Поддержим совместные проекты по поставкам каучука и традиционной сельскохозяйственной продукции на наш рынок”, - отметил он.

При этом премьер-министр подчеркнул, что еще одно перспективное направление взаимодействия – машиностроение. Он отметил, что Беларусь готова наращивать поставки во Вьетнам всего спектра продукции машиностроения: грузовой, пассажирской, карьерной и сельскохозяйственной техники.

Андрей Кобяков подчеркнул, что вступившее в октябре 2016 года соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом открывает принципиально новые возможности развития торгово-экономических отношений между странами.

“Беларусь рассматривает Вьетнам как плацдарм для закрепления в Юго-Восточной Азии и совместного выхода на рынки стран АСЕАН. Для этого на практике мы переходим от простой торговли к промышленной кооперации. В этом году мы вместе завершаем строительство недалеко от Ханоя сборочного предприятия ”МАЗ Азия“ по выпуску специально разработанной для Вашей страны современной грузовой техники. Правительство Беларуси создало комфортные условия для работы этого сборочного предприятия. Прошу вас, Ваше Превосходительство, поддержать этот совместный проект, особенно на первом этапе, поскольку вслед за МАЗом во Вьетнам могут прийти остальные белорусские бренды”, - подчеркнул руководитель правительства.

Он также обратил внимание, что основной рост взаимных поставок между странами обеспечивают калийные удобрения.

“Мы готовы нарастить их объемы до полного удовлетворения потребностей Вьетнама, в том числе и в рамках долгосрочных взаимовыгодных контрактов”, - заверил Андрей Кобяков.