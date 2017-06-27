ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА НАРАЩИВАТЬ ПОСТАВКИ ВО ВЬЕТНАМ ВСЕГО СПЕКТРА ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ - КОБЯКОВ
09:08 28.06.2017

Беларусь готова наращивать поставки во Вьетнам всего спектра продукции машиностроения, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 27 июня на встрече с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

"Вьетнам - наш традиционный надежный друг в Юго-Восточной Азии, - отметил премьер-министр. - Ключевые приоритеты экономического развития Вьетнама на пятилетку совпадают с приоритетами Беларуси. Акцент - на инновации, рост конкурентоспособности экономики, доходов населения".

По его мнению, годовой объем товарооборота между странами - чуть более $120 млн в 2016 году - значительно ниже потенциала.

"Надо ставить амбициозные цели. Уровень политических отношений между нашими государствами позволяет обеспечить рост по ключевым направлениям нашего сотрудничества", - уверен премьер-министр.

Андрей Кобяков предложил активнее развивать торговое сотрудничество. По его словам, есть потенциал его многократного увеличения в ближайшие несколько лет.

“В этой сфере выгодно налаживать встречные поставки и мы приглашаем наших вьетнамских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству. Поддержим совместные проекты по поставкам каучука и традиционной сельскохозяйственной продукции на наш рынок”, - отметил он.

При этом премьер-министр подчеркнул, что еще одно перспективное направление взаимодействия – машиностроение. Он отметил, что Беларусь готова наращивать поставки во Вьетнам всего спектра продукции машиностроения: грузовой, пассажирской, карьерной и сельскохозяйственной техники.

Андрей Кобяков подчеркнул, что вступившее в октябре 2016 года соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом открывает принципиально новые возможности развития торгово-экономических отношений между странами.

“Беларусь рассматривает Вьетнам как плацдарм для закрепления в Юго-Восточной Азии и совместного выхода на рынки стран АСЕАН. Для этого на практике мы переходим от простой торговли к промышленной кооперации. В этом году мы вместе завершаем строительство недалеко от Ханоя сборочного предприятия ”МАЗ Азия“ по выпуску специально разработанной для Вашей страны современной грузовой техники. Правительство Беларуси создало комфортные условия для работы этого сборочного предприятия. Прошу вас, Ваше Превосходительство, поддержать этот совместный проект, особенно на первом этапе, поскольку вслед за МАЗом во Вьетнам могут прийти остальные белорусские бренды”, - подчеркнул руководитель правительства.

Он также обратил внимание, что основной рост взаимных поставок между странами обеспечивают калийные удобрения.

“Мы готовы нарастить их объемы до полного удовлетворения потребностей Вьетнама, в том числе и в рамках долгосрочных взаимовыгодных контрактов”, - заверил Андрей Кобяков.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.06.2017
валюта курс
EUR 2.1539
USD 1.9249
RUB 3.2671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1539 +0.0024
USD 1.9249 +0.0028
RUB 3.2671 +0.0107
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1820 2.1890
USD 1.9280 1.9300
RUB 3.2450 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1377
EUR/RUB 66.8900 67.7000
USD/RUB 59.1000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте