Беларусь и Вьетнам подписали ряд двусторонних документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, подписаны соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Вьетнамской академией наук и технологий, а также меморандум о взаимопонимании в области академических обменов и сотрудничества между НАН Беларуси и Вьетнамской академией общественных наук.

Заключены соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Брестской областью и провинцией Лаокай и меморандум о сотрудничестве между Витебской областью и городом Хайфон Вьетнама на 2017-2021 годы.