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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ ПОДПИСАЛИ РЯД ДОКУМЕНТОВ О РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
18:15 27.06.2017
Беларусь и Вьетнам подписали ряд двусторонних документов о развитии сотрудничества в различных сферах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, подписаны соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Вьетнамской академией наук и технологий, а также меморандум о взаимопонимании в области академических обменов и сотрудничества между НАН Беларуси и Вьетнамской академией общественных наук.
Заключены соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Брестской областью и провинцией Лаокай и меморандум о сотрудничестве между Витебской областью и городом Хайфон Вьетнама на 2017-2021 годы.
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