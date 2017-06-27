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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДО КОНЦА ГОДА ВО ВЬЕТНАМЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ МАЗ
16:16 27.06.2017
До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ, а в перспективе - новое производство городских пассажирских автобусов. Об этом сообщил Александр Лукашенко на переговорах с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в расширенном составе.
Он также отметил, что дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусского производителя карьерной техники БелАЗ с вьетнамской корпорацией "Винакомин" и другими компаниями придаст дополнительный импульс развитию добывающего сектора вьетнамской экономики.
"К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний", - сказал А. Лукашенко.
Он отметил, что представительство компании "Минскметропроект" уже открыто и работает во Вьетнаме. "Оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро "Минская" в Ханое и "Белорусская" в Хошимине?" - предложил Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, по итогам переговоров подписано совместное заявление Александра Лукашенко и Чан Дай Куанга о всестороннем и углубленном развитии отношений партнерства между двумя странами.
В нем отражены схожие позиции сторон по вопросам международных и двусторонних отношений. Подтверждается курс на последовательное развитие и укрепление традиционно дружественных связей между Беларусью и Вьетнамом. Заявлено об общности подходов к ключевым глобальным и региональным проблемам и выражена готовность к тесному сотрудничеству в рамках международных организаций.
Отдельное внимание в документе уделено необходимости активизации межрегионального сотрудничества.
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