До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ, а в перспективе - новое производство городских пассажирских автобусов. Об этом сообщил Александр Лукашенко на переговорах с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в расширенном составе.

Он также отметил, что дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусского производителя карьерной техники БелАЗ с вьетнамской корпорацией "Винакомин" и другими компаниями придаст дополнительный импульс развитию добывающего сектора вьетнамской экономики.

"К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний", - сказал А. Лукашенко.

Он отметил, что представительство компании "Минскметропроект" уже открыто и работает во Вьетнаме. "Оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро "Минская" в Ханое и "Белорусская" в Хошимине?" - предложил Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, по итогам переговоров подписано совместное заявление Александра Лукашенко и Чан Дай Куанга о всестороннем и углубленном развитии отношений партнерства между двумя странами.

В нем отражены схожие позиции сторон по вопросам международных и двусторонних отношений. Подтверждается курс на последовательное развитие и укрепление традиционно дружественных связей между Беларусью и Вьетнамом. Заявлено об общности подходов к ключевым глобальным и региональным проблемам и выражена готовность к тесному сотрудничеству в рамках международных организаций.

Отдельное внимание в документе уделено необходимости активизации межрегионального сотрудничества.