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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЦЕЛЬЮ БЕЛАРУСИ И ВЬЕТНАМА В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА СТАНЕТ ТОВАРООБОРОТ В $0,5 МЛРД
15:14 27.06.2017

В ближайшие год-два целью Беларуси и Вьетнама станет товарооборот в $0,5 млрд. Об этом сообщил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

"Эффективная реализация преимуществ зоны свободной торговли между Вьетнамом и Беларусью как страной - участницей Евразийского экономического союза создает дополнительные возможности для динамичного наращивания товарооборота. Сегодня мы договорились, что нашей целью в ближайшие год-два станет товарооборот в $0,5 млрд", - заявил А. Лукашенко.

Он констатировал наличие положительной динамики в экономическом взаимодействии. В частности, расширяются поставки продукции сельского хозяйства, кондитерских изделий, машинокомплектов.

"Основу нашего сотрудничества составляют промышленная кооперация, реализация инфраструктурных и аграрных проектов, разведка и добыча полезных ископаемых", - отметил А. Лукашенко.

По его словам, интересам обеих сторон отвечает воплощение совместных программ как на территории Вьетнама, так и в Беларуси. В обозримой перспективе это позволит продвигать продукцию в страны - участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и ЕАЭС.

"Поэтому ожидаем от белорусско-вьетнамского бизнес-форума результативных переговоров и взаимовыгодных долгосрочных контрактов. Нам необходимо и дальше стимулировать поддержание устойчивых деловых связей, в том числе по линии торгово-промышленных палат, ассоциаций, объединений", - сказал Александр Лукашенко.

Он констатировал, что набирает обороты и межрегиональное взаимодействие Беларуси и Вьетнама как одной из важных составляющих всего комплекса отношений.

Позитивным фактором является также поддержание двусторонних контактов в гуманитарной сфере, которые сближают народы двух стран. В 2017 году состоялись Дни культуры во Вьетнаме, а в следующем году аналогичное мероприятие проведет в Беларуси вьетнамская сторона.
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