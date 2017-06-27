Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин участвует в двадцатом заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, которое проходит в НИУ «Высшая школа экономики» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГНТ, в повестке дня заседания пятнадцать вопросов, в том числе вопросы реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года и выполнения межгосударственных научно-технических инновационных проектов. Кроме того, планируется рассмотреть итоги работы Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» и базовой организации государств - участников СНГ «Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ» (МИЦНТ СНГ), обсудить перспективы взаимодействия субъектов инновационной инфраструктуры государств – участников Содружества.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах создан 20 ноября 2009 года решением Совета глав правительств СНГ. В его функции входят координация научно-технической и инновационной политики в целом и ее отдельных компонентов, формирование в государствах финансово-экономических механизмов поддержки совместных программ и проектов в данной сфере. МС НТИ является Наблюдательным советом Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. Основные цели и задачи Программы: объединение интеллектуального, научно-технологического, производственного и финансового потенциалов государств – участников СНГ.