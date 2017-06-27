Беларусь готова не только наращивать поставки на вьетнамский рынок своей продукции, но и увеличивать закупки вьетнамских товаров. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом в расширенном составе.

"Беларусь готова не только наращивать поставки на вьетнамский рынок калийных удобрений, грузовой, автобусной и карьерной техники, тракторов, иной промышленной и продовольственной продукции, но и увеличивать закупки вьетнамских товаров", - заявил он.

По его словам, Беларусь заинтересована в импорте морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов, каучука и иных товаров. В свою очередь компании Вьетнама могут принять активное участие в реализации различных проектов в Беларуси, в том числе в области сельского хозяйства, промышленности, туризма.

"Важным в этом контексте представляется использование преимуществ зоны свободной торговли между Вьетнамом и Беларусью как страной - участницей Евразийского экономического союза", - отметил А. Лукашенко.

Он также констатировал появление новых возможностей для развития более тесной кооперации, в том числе через создание совместных производств, сервисных центров, участие в перспективных инфраструктурных проектах.

"Мы готовы оказать максимальное содействие вьетнамским партнерам в работе на рынке Беларуси", - заявил Лукашенко.

Он отметил обоюдную заинтересованность в активизации торговых отношений по различным товарным группам, развитии производственной кооперации, участии в реализации инфраструктурных проектов.

Совместная работа деловых ассоциаций и объединений двух стран, национальных торгово-промышленных палат должна стать ключевым звеном в процессе выстраивания и формирования устойчивых бизнес-связей.

"В этом плане проведение бизнес-форума и организация национальной выставки Вьетнама в Беларуси могут стать важными элементами налаживания новых деловых контактов, нацеленных на долгосрочную совместную работу", - сказал А. Лукашенко.

От также отметил, что в ходе визита Чан Дай Куанга будет дан старт сотрудничеству Брестской области Беларуси с вьетнамской провинцией Лаокай.

"Опыт нашей работы с другими государствами показывает, что межрегиональные связи являются действенным инструментом развития как гуманитарных и культурных отношений, так и взаимодействия в торгово-экономической сфере", - заметил белорусский лидер.

Еще больше сблизить народы Беларуси и Вьетнама, уверен А. Лукашенко, способно сотрудничество в таких областях, как образование, наука, спорт и культура.