Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк принимает участие в 8-й Региональной восточноевропейской и центральноазиатской конференции Международной ассоциации прокуроров на тему «Возвращение активов и киберпреступность», которая проходит 26-28 июня в Тбилиси (Грузия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, участники конференции обсудят вопросы юрисдикции, связанные с активами в электронной валюте, лучшие практики управления замороженными активами, разделения активов, законодательные стандарты допустимости и достоверности доказательств, собранных через открытые источники, транснационального сотрудничества в сфере коллективного использования доказательств в отношении доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, участники ознакомятся с типологиями онлайн-отмывания денег, сохранением цифровых доказательств в государственно-публичном партнерстве и др.

Конференция стала местом встречи генеральных прокуроров и иных высокопоставленных должностных лиц в правоохранительной сфере, а также выдающихся экспертов в соответствующих областях и будет способствовать международному сотрудничеству в целях эффективного возвращения активов.

Форум организован Главной прокуратурой Грузии. В конференции участвуют 120 представителей из стран Восточной Европы и Центральной Азии.