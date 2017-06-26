|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.06.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЭР ЛАТВИЙСКОГО ГОРОДА РЕЗЕКНЕ ОЗНАКОМИЛСЯ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СЭЗ «ВИТЕБСК»
12:20 27.06.2017
Мэр Резекне Александр Барташевич в рамках участия в праздничных мероприятиях по случаю 1043-летия Витебска 23-24 июня посетил администрацию СЭЗ «Витебск».
Как сообщает сайт свободной экономической зоны «Витебск», в ходе переговоров с главой администрации СЭЗ Сергеем Юркевичем председатель Резекненской городской думы А. Барташевич ознакомился с инвестиционными возможностями свободной экономической зоны «Витебск», условиями получения статуса резидента СЭЗ «Витебск», льготным режимом налогообложения.
Стороны имели возможность обсудить основные аспекты дальнейшего сотрудничества СЭЗ «Витебск» и Резекненской специальной экономической зоны, которые с 2015 года являются партнерами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
Курсы в банках
на 27.06.2017
Конвертация в банках
на 27.06.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте