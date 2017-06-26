МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МЭР ЛАТВИЙСКОГО ГОРОДА РЕЗЕКНЕ ОЗНАКОМИЛСЯ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СЭЗ «ВИТЕБСК»

12:20 27.06.2017 Мэр Резекне Александр Барташевич в рамках участия в праздничных мероприятиях по случаю 1043-летия Витебска 23-24 июня посетил администрацию СЭЗ «Витебск». Как сообщает сайт свободной экономической зоны «Витебск», в ходе переговоров с главой администрации СЭЗ Сергеем Юркевичем председатель Резекненской городской думы А. Барташевич ознакомился с инвестиционными возможностями свободной экономической зоны «Витебск», условиями получения статуса резидента СЭЗ «Витебск», льготным режимом налогообложения. Стороны имели возможность обсудить основные аспекты дальнейшего сотрудничества СЭЗ «Витебск» и Резекненской специальной экономической зоны, которые с 2015 года являются партнерами.