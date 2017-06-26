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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В РАМКАХ ЧЕТВЕРТОГО ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОСТОЯТСЯ ДНИ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ В МОСКВЕ
11:00 27.06.2017

В рамках четвертого Форума регионов Беларуси и России 27-28 июня состоятся Дни белорусской науки в Москве, в которых примут участие ведущие ученые-медики двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава Беларуси, секция «Медицина и фармация» Дней белорусской науки будет организована в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова, на которой будут обсуждены актуальные вопросы взаимодействия научных организаций обеих стран в области здравоохранения.

Государственные медицинские, фармацевтические научные организации Минздрава примут также участие в работе Национальной экспозиции Республики Беларусь в рамках четвертого Форума регионов Беларуси и России, на которой будут представлены важнейшие достижения белорусской медицинской, фармацевтической науки.

В рамках торгово-экономического сотрудничества фармацевтические предприятия Республики Беларусь осуществляют поставки лекарственных средств и медицинских изделий практически во все регионы Российской Федерации.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь намерено и в дальнейшем развивать сотрудничество с регионами российской Федерации и полагает, что это позволит обоим государствам улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи, лекарственное обеспечение и, в конечном итоге, качество жизни граждан обоих государств.
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