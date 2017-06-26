Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко 26 июня встретился с министром образования Китайской Народной Республики Чэнь Баошэном.

“Беларусь динамично и конструктивно сотрудничает во многих сферах с Китайской Народной Республикой”, - отметил в ходе встречи Вице-премьер. “В этом году мы празднуем 25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем. За этот период наши страны установили крепкие дружеские отношения, мы стали не просто партнерами, а добрыми друзьями", - подчеркнул Василий Жарко.

Он также отметил, что сфера образования является одним из наиболее важных направлений взаимодействия, тем направлением, которое обеспечивает развитие контактов и повышает уровень доверия между двумя народами, обеспечивает интеллектуальное, культурное и языковое сближение стран. “Без сотрудничества в сфере образования сложно представить развитие полноценного сотрудничества в экономике, политике, других областях взаимодействия”, - считает заместитель премьер-министра.

В свою очередь Чэнь Баошэн отметил, что за время короткого пребывания в Беларуси у него осталась масса приятных впечатлений.

“Мы пополнили новым содержанием наше сотрудничество, и мы уже чувствуем синхронное биение наших сердец”, - сказал министр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе визита 25-26 июня делегация Министерства образования КНР во главе с Министром Чэнь Баошэном приняла участие в форуме ректоров университетов Беларуси и Китая "Реализация инициативы" Один пояс, один путь "в сфере образования - объединение образовательного и научного потенциала Беларуси и Китая". Мероприятие прошло на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. В Белорусском государственном университете состоялось совместное заседание комиссии по сотрудничеству в области образования белорусско-китайского межправительственного комитета.

Василий Жарко выразил надежду на дальнейшее развитие успешного партнерства, более тесное и плодотворное сотрудничество, укрепление и расширение взаимосвязей между белорусскими и китайскими образовательными учреждениями.