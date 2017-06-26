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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОЗДАНИЕ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕЛОРУССКИХ ТРАКТОРОВ И ИНОЙ ТЕХНИКИ В АНГОЛЕ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:15 27.06.2017

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр внешних сношений Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти обсудили состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества на состоявшейся 26 июня встрече в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на сегодня Ангола является крупнейшим и наиболее активным торговым партнером Беларуси среди стран Юга Африки. В этой связи стороны сошлись во мнении о необходимости предпринять ряд мер, направленных на углубление текущего уровня взаимодействия.

В частности, стороны высказали обоюдную заинтересованность в проработке совместных проектов в рамках программ механизации и индустриализации африканского государства, включая создание сборочного производства белорусских тракторов и иной техники в Анголе, а также сервисных и логистических центров для белорусских товаров.

Особое внимание в рамках переговоров стороны уделили вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. Ангольская делегация отметила важность изучения и комплексного применения опыта Республики Беларусь в аграрной сфере как с целью обеспечения продовольственной безопасности Анголы, так и для последующего выхода на рынки соседних государств региона.

В ходе переговоров подчеркнута важность налаживания прямого взаимодействия по линии профильных министерств, государственных организаций и деловых кругов Беларуси и Анголы. Стороны договорились способствовать обмену визитами официальных делегаций высокого уровня.

Отмечена важность использования механизмов диалога в политической и торгово-экономической сферах, в том числе путем проведения регулярных консультаций между министерствами иностранных дел, а также создания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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