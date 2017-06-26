ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» и BIO Cuba Farma (Куба) планируют разработать микробные препараты для защиты экономически важных овощных культур от болезней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, совместный проект предполагается реализовать в рамках выполнения протокола первого заседания Совместной белорусско-кубинской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.

По результатам выполнения данного белорусско-кубинского проекта предполагается получить высокоактивные штаммы бактерий с широким спектром антагонистического действия в отношении фитопатогенной микрофлоры, а также биологические препараты для защиты овощных культур от болезней различной этиологии.

Кроме того, стороны рассматривают также возможность реализации совместных проектов в области медицинских технологий и фармации.