Ангола может выиграть, выстраивая кооперацию с Беларусью. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти 26 июня на встрече с Александром Лукашенко.

Он с сожалением отметил, что страны упустили многое из того потенциала, который мог быть реализован на сегодняшний момент.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в расширении отношений со странами Африканского континента.

"Мы, конечно же, еще плохо практически знаем Африку. Но мы очень хотели бы работать на этом перспективном континенте будущего", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что закрытых тем для сотрудничества между Беларусью и Анголой абсолютно нет.

"Мы к вашим услугам по всем вопросам, которые представляют для вас интерес. Вы должны побыть в Беларуси, побывать на предприятиях, которые вас интересуют, и воочию убедиться, чем мы можем быть вам полезны", - сказал он.