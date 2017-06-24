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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АНГОЛА МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ, ВЫСТРАИВАЯ КООПЕРАЦИЮ С БЕЛАРУСЬЮ - ДИПЛОМАТ
15:26 26.06.2017
Ангола может выиграть, выстраивая кооперацию с Беларусью. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти 26 июня на встрече с Александром Лукашенко.
Он с сожалением отметил, что страны упустили многое из того потенциала, который мог быть реализован на сегодняшний момент.
В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в расширении отношений со странами Африканского континента.
"Мы, конечно же, еще плохо практически знаем Африку. Но мы очень хотели бы работать на этом перспективном континенте будущего", - сказал он.
Александр Лукашенко подчеркнул, что закрытых тем для сотрудничества между Беларусью и Анголой абсолютно нет.
"Мы к вашим услугам по всем вопросам, которые представляют для вас интерес. Вы должны побыть в Беларуси, побывать на предприятиях, которые вас интересуют, и воочию убедиться, чем мы можем быть вам полезны", - сказал он.
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