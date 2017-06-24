Глава представительства ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в России Виталий Колос 22 июня посетил Астану (Казахстан) для участия в рабочем совещании по вопросам организации биржевой торговли и антимонопольного регулирования и их роли в формировании общих рынков энергоресурсов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе учреждения, главным вопросом на повестке дня стала концепция создания в рамках ЕАЭС единого рынка энергоресурсов, который должен начать действовать до 1 января 2025 г. В этой связи, в частности, обсуждалась роль биржевой торговли и антимонопольного регулирования как основы для формирования объективных рыночных цен и условий функционирования общего рынка нефти и нефтепродуктов.

По словам министра национальной экономики Казахстана Тимура Сулейменова, формирование общих организованных рынков возможно только при соблюдении единых стандартов во всех странах, при этом биржа является тем действенным механизмом, который обеспечивает прозрачность и равный доступ для всех участников.

В ходе совещания представитель БУТБ и другие участники имели возможность ознакомиться с механизмами регулирования биржевых рынков Казахстана, а также с принципами работы российских рынков в области антимонопольного регулирования и организации торгов в сегменте нефти и нефтепродуктов. Кроме того, обсуждены результаты внедрения технологии биржевых торгов в Казахстане и вопросы взаимодействия антимонопольных и биржевых комитетов по формированию общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС.

Организаторами совещания выступили Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Товарная биржа «ЕТС» при поддержке Министерства национальной экономики Казахстана.

Мероприятие собрало руководителей госорганов, антимонопольных комитетов, крупнейших биржевых союзов и объединений предпринимателей, а также ведущих товарных бирж государств-членов ЕАЭС – Казахстана, Беларуси и России.