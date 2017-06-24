Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, который 26-28 июня посетит с официальным визитом Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, встреча состоится 27 июня во Дворце Независимости в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах.

В этот же день А. Лукашенко и Чан Дай Куанг примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Программа официального визита президента Вьетнама также предусматривает переговоры с руководством правительства Беларуси и Национального собрания, встречу с представителями вьетнамской диаспоры и студентами, посещение ряда белорусских предприятий и культурных объектов.