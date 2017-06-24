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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СТУДЕНТЫ-ЯДЕРЩИКИ БНТУ ПРОШЛИ ПРАКТИКУ НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС И СМОЛЕНСКОЙ АЭС
12:35 26.06.2017

На Нововоронежской АЭС завершилась производственная практика студентов IV курса Белорусского национального технического университета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационной группе Orta, в течение двух недель будущие атомщики знакомились с особенностями эксплуатации атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР.

«При подписании Госкорпорацией «Росатом» соглашения о строительстве атомной станции за рубежом мы не просто берем на себя обязательства о возведении объекта, но и готовим персонал для его эксплуатации. Российские специалисты работают на строящихся АЭС и оказывают консультационную поддержку местному персоналу. Кроме того, мы обучаем будущих работников зарубежных объектов на наших предприятиях, используя тренажеры наших учебных центров и другие объекты нашей материально-технической базы», – пояснил заместитель начальника УТП Денис Новиков.

В это же время на Смоленской АЭС прошли практику будущие специалисты паротурбинных установок Белорусской АЭС из БНТУ. Это уже пятая группа в рамках договора между атомной станцией и БНТУ.

«Практика на Смоленской АЭС очень ценна для наших студентов. Для будущих работников АЭС это уникальный опыт – получить информацию от людей, которые непосредственно работают с оборудованием, познакомиться со спецификой работы АЭС, терминологией», - отметила куратор группы, ассистент кафедры теплоэлектрических станций БНТУ Анастасия Павловская.

Под руководством опытных инструкторов учебно-тренировочного подразделения Смоленской АЭС практиканты осваивали специфику производства электроэнергии на энергоблоках с реактором РБМК, знакомились с техническими характеристиками оборудования цехов, изучали принципиальную тепловую схему станции и многое другое. Важным пунктом производственной практики стала ознакомительная экскурсия на атомную станцию. Молодые энергетики посетили машинный и реакторный залы, помещение главных циркуляционных насосов, узнали о работе технологического оборудования и систем, лично убедились в высоком уровне безопасности АЭС и профессионализме персонала.
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