Белорусские таможенники во главе с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько приняли участие в 23-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза, которое состоялось 22 июня в Алматы (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, для обсуждения на повестку дня выносились вопросы, касающиеся классификации отдельных товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Участники обменялись правоприменительной практикой в решении широкого спектра актуальных задач, в том числе порядка перемещения физическими лицами по территории ЕАЭС оружия для личного пользования, порядка декларирования товаров различных наименований, которые содержатся в одной товарной партии.

Таможенники также обсудили вопросы, касающиеся информационного взаимодействия между таможенными службами государств – членов Евразийского экономического союза.

Следующее заседание коллегии планируется провести в третьем квартале 2017 года.