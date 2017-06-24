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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТАМОЖЕННИКИ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ ВЭД ЕАЭС
11:33 26.06.2017
Белорусские таможенники во главе с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько приняли участие в 23-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза, которое состоялось 22 июня в Алматы (Казахстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, для обсуждения на повестку дня выносились вопросы, касающиеся классификации отдельных товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
Участники обменялись правоприменительной практикой в решении широкого спектра актуальных задач, в том числе порядка перемещения физическими лицами по территории ЕАЭС оружия для личного пользования, порядка декларирования товаров различных наименований, которые содержатся в одной товарной партии.
Таможенники также обсудили вопросы, касающиеся информационного взаимодействия между таможенными службами государств – членов Евразийского экономического союза.
Следующее заседание коллегии планируется провести в третьем квартале 2017 года.
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