ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА СОВМЕСТНО БУДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ "ЧИСТОЙ" ЭНЕРГЕТИКИ
10:15 26.06.2017

Беларусь и Украина в рамках Дорожной карты сотрудничества в сфере повышения энергоэффективности и использования местных топливно-энергетических ресурсов на 2017-2020 годы намерены совместно реализовывать проекты по альтернативной энергетике. Это было отмечено на состоявшейся 22 июня белорусско-украинской встрече.

"В первую очередь речь идет о совместной разработке мощных пилотных проектов-энергетических кластеров на территории регионов, где пересекаются границы Украины и Беларуси. Со своей стороны украинские специалисты готовы содействовать в поиске заинтересованных инвесторов, готовых вкладываться в эти «зеленые» проекты", - говорится в сообщении Госэнергоэффективности Украины.

По словам председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука, северные регионы Украины пригодны для выращивания энергетических культур, что является ценнейшим сырьем для биомассы. Ее успешно используют для производства тепла.

"Тем более, что в Украине недавно на законодательном уровне был закреплен стимулирующий тариф для производителей тепла «не из газа». Поэтому у нас есть все шансы успешно реализовать мощные энергетические кластеры», – сказал Савчук.

В планах сторон - подписание соглашений о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси, двусторонние визиты на успешно действующие объекты из возобновляемых источников энергии, повышению квалификации украинских и белорусских специалистов, проведения совместных бизнес-форумов.

Намерения углублять сотрудничество с Госэнергоэффективности Украины подтвердил Михаил Малашенко - заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Беларуси.

Во встрече также приняли участие представители ПАО АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», которые были заинтересованы в обсуждении механизмов поставки в Украину белорусского котельного оборудования на древесном топливе с учетом возможностей финансовой поддержки проектов с белорусской стороны. Представители указанных банков определили программы льготного кредитования и финансовые инструменты.

Напомним, что в январе этого года состоялась рабочая встреча председателя Госэнергоэффективности с послом Беларуси в Украине Игорем Соколом, положившая начало сотрудничества вышеупомянутых государственных органов в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2017
валюта курс
EUR 2.1544
USD 1.9284
RUB 3.2309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1515 -0.0029
USD 1.9221 -0.0063
RUB 3.2564 +0.0255
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1500 2.1540
USD 1.9210 1.9250
RUB 3.2450 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 66.0000 66.5000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте