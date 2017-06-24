Беларусь и Украина в рамках Дорожной карты сотрудничества в сфере повышения энергоэффективности и использования местных топливно-энергетических ресурсов на 2017-2020 годы намерены совместно реализовывать проекты по альтернативной энергетике. Это было отмечено на состоявшейся 22 июня белорусско-украинской встрече.

"В первую очередь речь идет о совместной разработке мощных пилотных проектов-энергетических кластеров на территории регионов, где пересекаются границы Украины и Беларуси. Со своей стороны украинские специалисты готовы содействовать в поиске заинтересованных инвесторов, готовых вкладываться в эти «зеленые» проекты", - говорится в сообщении Госэнергоэффективности Украины.

По словам председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука, северные регионы Украины пригодны для выращивания энергетических культур, что является ценнейшим сырьем для биомассы. Ее успешно используют для производства тепла.

"Тем более, что в Украине недавно на законодательном уровне был закреплен стимулирующий тариф для производителей тепла «не из газа». Поэтому у нас есть все шансы успешно реализовать мощные энергетические кластеры», – сказал Савчук.

В планах сторон - подписание соглашений о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси, двусторонние визиты на успешно действующие объекты из возобновляемых источников энергии, повышению квалификации украинских и белорусских специалистов, проведения совместных бизнес-форумов.

Намерения углублять сотрудничество с Госэнергоэффективности Украины подтвердил Михаил Малашенко - заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Беларуси.

Во встрече также приняли участие представители ПАО АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», которые были заинтересованы в обсуждении механизмов поставки в Украину белорусского котельного оборудования на древесном топливе с учетом возможностей финансовой поддержки проектов с белорусской стороны. Представители указанных банков определили программы льготного кредитования и финансовые инструменты.

Напомним, что в январе этого года состоялась рабочая встреча председателя Госэнергоэффективности с послом Беларуси в Украине Игорем Соколом, положившая начало сотрудничества вышеупомянутых государственных органов в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики.