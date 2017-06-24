ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ БЕЛОРУССКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
09:02 26.06.2017

В Минске 23 июня состоялись белорусско-итальянские межмидовские консультации по политическим вопросам на уровне заместителей министров.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, итальянскую – статс-секретарь (заместитель министра) Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Винченцо Амендола, находящийся в Беларуси для участия в мероприятиях высокого уровня по линии Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе МИДа, В ходе консультаций обсужден широкий спектр вопросов развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, образовательной, культурной и иных областях. Стороны рассмотрели состояние и перспективы взаимодействия в международных организациях, в том числе в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Центрально-Европейской Инициативы с учетом предстоящего в 2018 году председательства Италии в ОБСЕ и действующего председательства Беларуси в ЦЕИ. Состоялся обмен мнениями по тематике диалога между Беларусью и ЕС, актуальным вопросам международной повестки дня.

В контексте отмечаемого в текущем году 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Италией подтверждены высокий уровень и позитивная динамика развития двусторонних связей, их особый характер, основанный на тысячах межличностных контактов, значительный потенциал наращивания взаимовыгодного экономического сотрудничества. Достигнуты договоренности о дальнейшей активизации белорусско-итальянского взаимодействия.

В этот же день на уровне заместителей министров впервые прошли консульские консультации между МИД Беларуси и МИД Италии.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, итальянскую – статс-секретарь (заместитель министра) Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Винченцо Амендола.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по консульской тематике, в том числе вопросы усыновления и оздоровления несовершеннолетних белорусских граждан в Италии, отметили конструктивное многолетнее сотрудничество в данных сферах.

Состоялся обмен мнениями относительно порядка въезда в Республику Беларусь итальянских граждан в рамках безвизового режима и белорусских граждан – в Италию по шенгенским визам, а также заключения соглашений о реадмиссии и упрощении визовых процедур между Республикой Беларусь и Европейским союзом.

Стороны обсудили иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2017
валюта курс
EUR 2.1544
USD 1.9284
RUB 3.2309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1515 -0.0029
USD 1.9221 -0.0063
RUB 3.2564 +0.0255
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1500 2.1540
USD 1.9210 1.9250
RUB 3.2450 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 26.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1220
EUR/RUB 66.0000 66.5000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте