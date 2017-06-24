В Минске 23 июня состоялись белорусско-итальянские межмидовские консультации по политическим вопросам на уровне заместителей министров.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, итальянскую – статс-секретарь (заместитель министра) Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Винченцо Амендола, находящийся в Беларуси для участия в мероприятиях высокого уровня по линии Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-службе МИДа, В ходе консультаций обсужден широкий спектр вопросов развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, образовательной, культурной и иных областях. Стороны рассмотрели состояние и перспективы взаимодействия в международных организациях, в том числе в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Центрально-Европейской Инициативы с учетом предстоящего в 2018 году председательства Италии в ОБСЕ и действующего председательства Беларуси в ЦЕИ. Состоялся обмен мнениями по тематике диалога между Беларусью и ЕС, актуальным вопросам международной повестки дня.

В контексте отмечаемого в текущем году 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Италией подтверждены высокий уровень и позитивная динамика развития двусторонних связей, их особый характер, основанный на тысячах межличностных контактов, значительный потенциал наращивания взаимовыгодного экономического сотрудничества. Достигнуты договоренности о дальнейшей активизации белорусско-итальянского взаимодействия.

В этот же день на уровне заместителей министров впервые прошли консульские консультации между МИД Беларуси и МИД Италии.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, итальянскую – статс-секретарь (заместитель министра) Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Винченцо Амендола.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по консульской тематике, в том числе вопросы усыновления и оздоровления несовершеннолетних белорусских граждан в Италии, отметили конструктивное многолетнее сотрудничество в данных сферах.

Состоялся обмен мнениями относительно порядка въезда в Республику Беларусь итальянских граждан в рамках безвизового режима и белорусских граждан – в Италию по шенгенским визам, а также заключения соглашений о реадмиссии и упрощении визовых процедур между Республикой Беларусь и Европейским союзом.

Стороны обсудили иные вопросы, представляющие взаимный интерес.