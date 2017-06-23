Совместное заседание Комиссии по сотрудничеству в области образования белорусско-китайского межправительственного комитета состоится 26 июня в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в мероприятии примут участие министры образования Беларуси и Китая Игорь Карпенко и Чэнь Баошэн, первый заместитель министра образования нашей страны Вадим Богуш, ректор БГУ академик Сергей Абламейко, ректор МГЛУ Наталья Баранова, ректор РИВШ БГУ Виктор Гайсенок.

Запланированы переговоры по определению дальнейшей стратегии укрепления партнерских отношений между Беларусью и Китаем в сфере образования, науки и культуры.

Эта деловая встреча состоится в рамках официального визита в нашу страну делегации Министерства образования КНР. В рамках визита состоится также форум ректоров Беларуси и КНР. Мероприятие пройдет 26 июня на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.