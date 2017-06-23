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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ТАМОЖНИ «МИНСК-2» ОБСУДИЛА БОРЬБУ С ТРАНСГРАНИЧНЫМ НАРКОТРАФИКОМ НА КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ РАБОТЫ ГРУППЫ ПОМПИДУ СОВЕТА ЕВРОПЫ
16:30 23.06.2017
Делегация таможни «Минск-2» приняла участие в 32-й ежегодной конференции взаимодействующих служб по контролю за оборотом наркотиков в Европейских аэропортах, которая состоялась в Страсбурге (Франция) в рамках работы группы Помпиду Совета Европы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, активное взаимодействие белорусских таможенников с правоохранительными службами европейских стран под эгидой группы Помпиду осуществляется с 2015 года. Тогда белорусские таможенники впервые приняли участие в конференции группы Помпиду и получили приглашение к системному участию в ее работе.
Организованное сотрудничество осуществляется в различных формах: обмен практическим опытом служб, обеспечивающих безопасность воздушного сообщения; проведение совместных учений, тренинги и семинаров; практическая помощь в выявлении и расследовании фактов контрабанды.
Так, в этом году в Национальном аэропорту «Минск» организован практический тренинг сотрудников кинологических служб правоохранительных органов республики по изучению опыта работы кинологов национальной полиции Бельгии.
В рамках взаимодействия с таможенной службой Финляндии проведены учения «Весна 2017» по отработке практических навыков взаимодействия на угрозы контрабанды наркотических средств.
За 2017 год сотрудники таможни «Минск-2» пресекли 49 попыток перемещения через границу Евразийского экономического союза наркотических средств и психотропных веществ.
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