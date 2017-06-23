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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СКООРДИНИРОВАТЬ УСИЛИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ КРИЗИСОВ
16:17 23.06.2017

Начальник Главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Лариса Бельская принимает участие в сессии гуманитарного сегмента ЭКОСОС, которая проходит 21-23 июня в Отделении ООН в Женеве

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в своем выступлении в рамках общей дискуссии Л.Бельская акцентировала внимание на необходимости скоординированных усилий международного сообщества в области предотвращения гуманитарных кризисов. В частности, отмечена важность укрепления благосостояния и благополучия стран в контексте достижения Целей устойчивого развития, необходимость принять дополнительные скоординированные усилия по борьбе с международным терроризмом, значимость выполнения Парижского соглашения в области изменения климата, а также укрепления потенциала национальных гидрометеорологических служб в целях повышения готовности к стихийным бедствиям. Белорусская делегация подчеркнула имеющийся потенциал по укреплению сотрудничества между УКГВ ООН и Всемирной метеорологической организацией.

Л.ельская обратила внимание участников на работу Беларуси по всеобъемлющему обновлению информации в международной базе данных УКГВ ООН об оказании гуманитарной помощи, а также на проведение в сентябре 2016 года в Минске совместного с УКГВ ООН семинара по тематике функционирования международной гуманитарной системы и оказания гуманитарной помощи.

Будучи активным участником гуманитарной деятельности ООН в 2016-2017 гг. Беларусь направила гуманитарную помощь на сумму более 1 млн. долларов США в такие страны как Эквадор, Кыргызстан, Шри Ланка, Сирия, Украина.

В открытии сессии также приняли участие заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, заместитель председателя гуманитарного сегмента ЭКОСОС Юрген Шульц, а также глава женевского отделения Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Рудольф Мюллер.
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