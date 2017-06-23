МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНИСТР ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ АНГОЛЫ 25-27 ИЮНЯ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ

15:15 23.06.2017 25-27 июня состоится официальный визит в Беларусь министра внешних сношений Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе визита сотоится встреча главы внешнеполитического ведомства Анголы с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Планируется, что стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничество, перспективы взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. Министр иностранных дел Анголы также встретится с представителями руководства министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, посетит ряд крупных промышленных предприятий. Ожидается, что по итогам визита Ж.Р.Шикоти в Минск будут согласованы основные направления дальнейшего развития белорусско-ангольского сотрудничества.