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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ АНГОЛЫ 25-27 ИЮНЯ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
15:15 23.06.2017
25-27 июня состоится официальный визит в Беларусь министра внешних сношений Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе визита сотоится встреча главы внешнеполитического ведомства Анголы с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
Планируется, что стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничество, перспективы взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.
Министр иностранных дел Анголы также встретится с представителями руководства министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, посетит ряд крупных промышленных предприятий.
Ожидается, что по итогам визита Ж.Р.Шикоти в Минск будут согласованы основные направления дальнейшего развития белорусско-ангольского сотрудничества.
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