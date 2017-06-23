Делегация членов Ассоциации оценочных организаций Беларуси (АОО) принимает участие в работе II Грузинской международной конференции «Международная практика оценки», которая 22-23 июня проходит в Тбилиси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, цель конференции – обсуждение и обмен международным опытом развития оценочной деятельности в области оценки бизнеса и недвижимости, при залоге в банке, отчуждении и для целей финансовой отчетности, оценки объектов культурного наследия, оценки недвижимости сельскохозяйственного назначения.

Вниманию участников конференции будет также представлен обзор изменений новой редакции Международных стандартов оценки (IVS 2017).

Организатором конференции выступает Грузинское общество независимых оценщиков – партнер АОО. К участию в конференции приглашены оценщики, представители профессиональных международных общественных организаций оценщиков (западная и восточная Европа, страны СНГ, Америки), представители коммерческих банков и государственных структур Грузии, представители «Большой четверки» и др.