ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ ОЗНАКОМЯТСЯ В ГРУЗИИ С НОВЫМИ ТЕОРИЯМИ И ПОДХОДАМИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ РЕШЕНИЙ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
14:48 23.06.2017

Делегация членов Ассоциации оценочных организаций Беларуси (АОО) принимает участие в работе II Грузинской международной конференции «Международная практика оценки», которая 22-23 июня проходит в Тбилиси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, цель конференции – обсуждение и обмен международным опытом развития оценочной деятельности в области оценки бизнеса и недвижимости, при залоге в банке, отчуждении и для целей финансовой отчетности, оценки объектов культурного наследия, оценки недвижимости сельскохозяйственного назначения.

Вниманию участников конференции будет также представлен обзор изменений новой редакции Международных стандартов оценки (IVS 2017).

Организатором конференции выступает Грузинское общество независимых оценщиков – партнер АОО. К участию в конференции приглашены оценщики, представители профессиональных международных общественных организаций оценщиков (западная и восточная Европа, страны СНГ, Америки), представители коммерческих банков и государственных структур Грузии, представители «Большой четверки» и др.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2017
валюта курс
EUR 2.1544
USD 1.9284
RUB 3.2309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1544 -0.0012
USD 1.9284 -0.0025
RUB 3.2309 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1530 2.1580
USD 1.9260 1.9300
RUB 3.2250 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1200
EUR/RUB 66.5000 67.0000
USD/RUB 59.5000 59.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте