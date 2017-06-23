Работа по вхождению китайских инвесторов в акционерный капитал белорусских организаций, включенных в пилотный перечень, будет продолжена. Это было отмечено на состоявшейся встрече председателя Госкомимущества Андрея Гаева с делегацией представительства «Чайна Мерчантс групп» в Центральной Азии и странах Балтийского региона, возглавляемой генеральным представителем представительства Ху Чжэном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, глава китайской делегации высказал пожелание также интенсифицировать проработку с белорусскими министерствами вопросов о возможности вхождения белорусских предприятий в число резидентов Китайского индустриального парка «Великий Камень». Их число, по мнению Ху Чжэна, на данном этапе может составлять 3-5 предприятий.

По словам А. Гаева, из числа включенных в пилотный перечень для сотрудничества с китайскими партнерами и вхождения в Китайско-белорусский индустриальный парк в качестве его резидентов предлагаются ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» (Министерство связи и информатизации Беларуси) и ОАО «Минский завод отопительного оборудования» (Министерство промышленности Беларуси).

Кроме того, на встрече обсуждался предстоящий визит в Беларусь председателя Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая (SASAC) Сяо Яциня.

Визит руководителя Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая и деловых кругов Поднебесной в Беларусь запланирован на конец июля 2017 года и организуется в рамках достигнутых договоренностей между главами государств 16 февраля 2017 года. Цель визита – стимулирование сотрудничества между белорусскими и китайскими предприятиями.

Цель заключенного между госкомимуществами двух стран рамочного соглашения – перейти к конкретным контактам между белорусскими и китайскими предприятиями, и эти отношения между субъектами хозяйствования должны развиваться интенсивнее.

В настоящий момент на рассмотрении китайской стороны находится пилотный перечень белорусских организаций с предварительными условиями вхождения китайских инвесторов в их акционерный капитал. Перечень включает 20 акционерных обществ, 2 республиканских унитарных предприятия и инвестиционный проект по строительству ГЭС на реке Западная Двина. Данный список предприятий (перечень) передан для рассмотрения центральным и местным государственным предприятиям Китая и уже видны первые результаты работы.

Китайская корпорация «Цзуншэнь» проявляет интерес к ОАО «Гомсельмаш» и уже 14 мая 2017 года в Пекине состоялись переговоры между Министром промышленности Беларуси и шефом по инвестициям китайской компании. По результатам переговоров посольство Беларуси в Китае направило в Минпром материалы, представленные корпорацией «Цзуншэнь». В настоящее время Министерство промышленности и ОАО «Гомсельмаш» ведут работу по определению условий сотрудничества. Также подготовлен проект указа «О преобразовании республиканского унитарного предприятия», предусматривающий преобразование в 2017 году РУП «Ордена Трудового Красного Знамени «Институт «Белгоспроект» в ОАО, учредителями которого выступят Беларусь и компания Beijing JianYi Invesment Development (Group) Co.Ltd (Китай). Проект указа уже направлен на рассмотрение в белорусское правительство. Кроме этого, в адрес Индустриально-коммерческого банка Китая для рассмотрения и изучения возможности вхождения в акционерный капитал белорусского банка ОАО «Банк Москва-Минск» направлена презентационная информация.