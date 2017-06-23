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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ЛИЗИНГ В РОССИИ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ
12:59 23.06.2017
Проект договора между правительством Беларуси и ООО «Альфа-Лизинг» о предоставлении в России товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга) в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление Совета министров №459 от 19 июня 2017 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с ООО «Альфа-Лизинг» по проекту договора, ему разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера; на подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) уполномочено банком-агентом по выполнению условий договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Беларусью, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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