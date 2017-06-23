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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПРОКУРАТУРЫ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:57 23.06.2017
Генеральные прокуратуры Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, соглашение предусматривает взаимодействие в пределах компетенции органов прокуратур Беларуси и Узбекистана в обеспечении защиты прав и свобод граждан, борьбе с преступностью, в том числе с такими ее организованными формами, как терроризм, коррупция, незаконный оборот оружия, наркотиков и психотропных веществ, незаконная миграция, торговля людьми, в сфере обмена опытом работы, нормативными правовыми актами.
Подписание документа будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества при проведении доследственных проверок, рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, обмену информацией в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений.
Соглашение подписано в ходе визита делегации Генеральной прокуратуры Беларуси во главе с А. Конюком в Ташкент.
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