Генеральные прокуратуры Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре Беларуси, соглашение предусматривает взаимодействие в пределах компетенции органов прокуратур Беларуси и Узбекистана в обеспечении защиты прав и свобод граждан, борьбе с преступностью, в том числе с такими ее организованными формами, как терроризм, коррупция, незаконный оборот оружия, наркотиков и психотропных веществ, незаконная миграция, торговля людьми, в сфере обмена опытом работы, нормативными правовыми актами.

Подписание документа будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества при проведении доследственных проверок, рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, обмену информацией в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений.

Соглашение подписано в ходе визита делегации Генеральной прокуратуры Беларуси во главе с А. Конюком в Ташкент.