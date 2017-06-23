Торгово-экономическое сотрудничество является ключевым направлением взаимодействия Беларуси и Словакии. Это было подчеркнуто во время состоявшихся 22 июня переговоров в Минске министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослава Лайчака.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, на встрече белорусская и словацкая стороны обсудили конкретные планы на перспективу и условились продолжить совместную работу по активизации торговли, способствовать реализации совместных экономических проектов. Отметили необходимость в полной мере использовать белорусско-словацкую совместную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству для выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Министры также рассмотрели тематику развития отношений между Беларусью и Европейским союзом, перспективные сферы взаимодействия в рамках других международных и региональных организаций, в частности ООН и ОБСЕ. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня. В. Макей и М. Лайчак подчеркнули важность нормализации ситуации в регионе, укрепления стабильности и безопасности в Европе.