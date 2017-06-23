Проект договора между правительством Беларуси и ПАО «Первый украинский международный банк» об условиях выдачи кредитов для приобретения в Украине белорусских товаров одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление Совета министров №458 от 19 июня 2017 г. опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, Министерство финансов уполномочено совместно с Министерством промышленности на проведение переговоров с ПАО «Первый украинский международный банк» по проекту договора, ему разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера; на подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

ОАО «БПС-Сбербанк» определено банком-агентом по выполнению условий договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Беларусью, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.