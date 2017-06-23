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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ОБ УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ В УКРАИНЕ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ ОДОБРЕН В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
10:20 23.06.2017
Проект договора между правительством Беларуси и ПАО «Первый украинский международный банк» об условиях выдачи кредитов для приобретения в Украине белорусских товаров одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее постановление Совета министров №458 от 19 июня 2017 г. опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, Министерство финансов уполномочено совместно с Министерством промышленности на проведение переговоров с ПАО «Первый украинский международный банк» по проекту договора, ему разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера; на подписание договора при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
ОАО «БПС-Сбербанк» определено банком-агентом по выполнению условий договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Беларусью, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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