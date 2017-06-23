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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕКУЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МФК В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:04 23.06.2017
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский встретился 22 июня с директором МФК по региону Европы и Центральной Азии Томашем Тельма, новым региональным менеджером МФК по Украине и Беларуси Джейсоном Пеллмаром и главой Представительства МФК в Республике Беларусь Ольгой Щербиной.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе встречи обсуждены вопросы реализации текущих инвестиционных и консультационных проектов МФК в Беларуси и приоритетных направлений взаимодействия на предстоящий среднесрочный период.
Василий Матюшевский поблагодарил МФК за вклад в улучшение деловой среды, развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, а также выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества в области финансовых рынков и реального сектора экономики.
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