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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРОВЕЛА РЯД ВСТРЕЧ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ПОСТАВОК КОММУНАЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
17:17 21.04.2017
Белорусская делегация с 19 по 21 апреля находится с визитом в Тульской области России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», в рамках визита 20 апреля в Туле прошло очередное заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Тульской области.
Состоялись переговоры с первым заместителем губернатора области – председателем правительства Тульской области Юрием Андриановым по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также по подготовке визита губернатора Тульской области России Алексея Дюмина в Беларусь в мае 2017 года.
Открытие фирменного магазина ОАО «Свiтанак» (Жодино) в Туле стало очередным шагом по наращиванию торгового сотрудничества между странами.
Состоялся ряд встреч и переговоров с тульской стороной по вопросам поставок коммунальной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники белорусского производства, сотрудничества в области сельского хозяйства, строительства и архитектуры, а также развития взаимодействия городов Беларуси и Тульской области.
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