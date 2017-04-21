Белорусская делегация с 19 по 21 апреля находится с визитом в Тульской области России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», в рамках визита 20 апреля в Туле прошло очередное заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Тульской области.

Состоялись переговоры с первым заместителем губернатора области – председателем правительства Тульской области Юрием Андриановым по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также по подготовке визита губернатора Тульской области России Алексея Дюмина в Беларусь в мае 2017 года.

Открытие фирменного магазина ОАО «Свiтанак» (Жодино) в Туле стало очередным шагом по наращиванию торгового сотрудничества между странами.

Состоялся ряд встреч и переговоров с тульской стороной по вопросам поставок коммунальной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники белорусского производства, сотрудничества в области сельского хозяйства, строительства и архитектуры, а также развития взаимодействия городов Беларуси и Тульской области.