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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИКТ С МИНИСТЕРСТВОМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛАТВИИ
16:47 21.04.2017

Министерство связи и информатизации Беларуси будет сотрудничать в сфере развития ИКТ с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития Латвии. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров министра связи и информатизации Сергея Попкова с министром охраны окружающей среды и регионального развития Каспарса Герхардса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, реализация соглашений запланирована на ближайшее время.

«В рамках выставки «ТИБО-2017» мы уже получили несколько предложений сотрудничества от мировых брендов, и этот момент будет рассматриваться в национальных интересах. В первую очередь это касается вопросов национальной безопасности и защиты информации», – отметил С. Попков.

«У нас есть много общих вопросов, и использование белорусского потенциала для достижения совместных целей выгодно для обеих стран», - заявил К. Герхардс.
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