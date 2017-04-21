Министерство связи и информатизации Беларуси будет сотрудничать в сфере развития ИКТ с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития Латвии. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров министра связи и информатизации Сергея Попкова с министром охраны окружающей среды и регионального развития Каспарса Герхардса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, реализация соглашений запланирована на ближайшее время.

«В рамках выставки «ТИБО-2017» мы уже получили несколько предложений сотрудничества от мировых брендов, и этот момент будет рассматриваться в национальных интересах. В первую очередь это касается вопросов национальной безопасности и защиты информации», – отметил С. Попков.

«У нас есть много общих вопросов, и использование белорусского потенциала для достижения совместных целей выгодно для обеих стран», - заявил К. Герхардс.