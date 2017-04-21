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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЛИТВА ПОДГОТОВЯТ НОВЫЙ ПРОЕКТ ДОГОВОРА О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
16:21 21.04.2017
Беларусь и Литва подготовят новый проект договора о социальном обеспечении. Такая договоренность достигнута в ходе первого раунда консультаций белорусских и литовских экспертов для выработки согласованных предложений по урегулированию вопросов социального обеспечения граждан, работающих и проживающих на территориях Беларуси и Литвы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, в настоящее время вопросы социального обеспечения указанных граждан регулируются договором между Беларусью и Литвой о социальном обеспечении от 4 февраля 1999 г. Предметом правового регулирования договора являются вопросы уплаты страховых взносов и предоставления различных видов социальных выплат: пособия по безработице, семейных пособий, пособий по временной нетрудоспособности и материнству, пенсий, возмещения вреда, пособия на погребение.
Положения договора сторонами выполняются.
Однако с момента вступления в силу договора в Беларуси и Литве произошел ряд преобразований в области социального обеспечения, что потребовало внесения изменений в положения договора.
Во время проведения консультаций эксперты пришли к согласованному мнению о целесообразности подготовки нового проекта договора.
Экспертами детально обсуждены общие вопросы и предложения в проект договора. Приняты согласованные решения по предмету договора, кругу лиц, на которых он будет распространяться, суммированию стажа, приобретенного на территориях Беларуси и Литвы для определения права на выплаты, распределению обязательств государств по назначению и выплате пенсий.
Достигнута договоренность о дополнительной проработке отдельных вопросов, касающихся, в частности, назначения и выплаты пособий, медицинского освидетельствования и др.
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