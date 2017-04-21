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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД И КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
13:50 21.04.2017

Минский тракторный завод и Красноярский край (Россия) подписали договор о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», соглашение предусматривает сотрудничество по техническому перевооружению сельскохозяйственного производства и обеспечению регионального АПК техникой, запасными частями и услугами сервиса.

Минский тракторный завод будет поставлять в Красноярский край современную сельхозтехнику BELARUS, обеспечивать ее предпродажное, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание, оказывать содействие лизинговым компаниям в приобретении сельскохозяйственной техники.

Генеральный директор ООО «Торговый Дом МТЗ-Сибирь» Дмитрий Белайц сообщил, что в 2016 году ОАО «МТЗ» поставило аграриям Красноярского края на 40% больше техники, чем годом раньше.

«Это очень важный показатель, свидетельствующий о развитии АПК вашего региона. Мы рады сотрудничеству и надеемся на его всестороннее развитие. МТЗ обещает и в дальнейшем поставлять хозяйствам Красноярского края лучшую технику и обеспечивать ее гарантийное обслуживание», - подчеркнул глава торгового дома.

Правительство Красноярского края в свою очередь обязуется проводить все необходимые мероприятия по техническому перевооружению регионального сельхозпроизводства, оказывать содействие в создании условий для развития в регионе предпринимательской деятельности в сфере оказания сервисных услуг по обслуживанию сельхозтехники и рассматривать предложения по совершенствованию нормативной правовой базы Красноярского края.

Как отметил заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов, уже сейчас 70% тракторов средней мощности в краевом парке сельхозтехники, - это продукция Минского тракторного завода. По словам министра, такая структура сформировалась еще с советских времен.

«Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и планомерно развиваем отношения с ОАО «Минский тракторный завод». Мы всегда включаем продукцию наших белорусских партнеров в перечень субсидируемой краем техники в рамках реализации краевого закона о господдержке субъектов АПК», - отметил региональный министр.

В рамках реализации соглашения в этом году также запланировано создание в Красноярском государственном аграрном университете аудитории, оснащенной техническим оборудованием и учебными пособиями Минского тракторного завода, что поспособствует улучшению качества подготовки специалистов.
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