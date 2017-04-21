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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАН В НАРАЩИВАНИИ ПОСТАВОК БЕЛОРУССКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
13:06 21.04.2017
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области России Алексей Морозов обсудили 20 апреля торгово-экономическое сотрудничества.
А. Морзов выразил заинтересованность в наращивании поставок белорусского продовольствия в Нижегородскую область.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, стороны обсудили экспорт белорусских технологий в молочное скотоводство, включая поставки племенного скота, а также в производство овощей защищенного грунта и закладку садов и ягодников промышленного типа белорусскими саженцами.
В целях обсуждения конкретных аспектов будущего взаимодействия в области экспорта белорусских технологий договорились организовать встречу и пребывание нижегородских аграриев на белорусских предприятиях, фермерских хозяйствах.
Во встрече с нижегородской стороны также приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по АПК Игорь Тюрин, представители бизнеса и науки.
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