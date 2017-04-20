В Минске на XXXII заседании Конференции генеральных директоров железных дорог Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) рассмотрены 14 вопросов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги, заслушаны: отчет о деятельности ОСЖД за 2016 год, который прошел под знаком 60-летия образования организации, отчеты руководителей комиссий и постоянных рабочих групп. Вниманию участников была представлена информация о работе конференции по принятию текста Конвенции о прямом железнодорожном сообщении и работе по обучению персонала.

Была рассмотрена Программа деятельности рабочих органов на 2018 и последующие годы, и ряд других важных вопросов. Все они направлены на повышение эффективности и конкурентоспособности железных дорог стран – участниц ОСЖД.

В XXXII заседании КГД приняли участие делегации железных дорог, входящих в состав ОСЖД, а также представители наблюдателей и присоединенных железнодорожных предприятий ОСЖД.

Среди участников форума делегации: Комитета ОСЖД, железнодорожных компаний из Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Китая, КНДР, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии, Эстонии. Также приглашенные гости — представители ряда международных организаций, среди которых Международный союз железных дорог, Координационный совет по транссибирским перевозкам.

Председатель комитета ОСЖД Тадеуш Шозда отметил дальнейшее развитие ОСЖД.

«Наша организация со всеми ее членами не стоит на месте. Она постоянно, ищет новые пути совершенствования. Подтверждением этому является огромная работа, проведенная по ревизии СМГС и СМПС, позволившая приспособить их к реалиям сегодняшнего дня, создание единой накладной ЦИМ/СМГС, исключившей необходимость переоформления накладных при пересечении границ. Ключевым стало создание проекта новой Конвенции о прямом железнодорожном сообщении, позволяющей после ее принятия существенно повысить статус нашей организации», – сказал Т. Шозда.

Президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров подчеркнул, что именно в ОСЖД создана многоуровневая система железнодорожного права, которой до сих пор нет в большинстве регионов мира. Она в полной мере учитывает разделение железнодорожного бизнеса на инфраструктурный и операторский.