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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНПРОМЕ
11:15 21.04.2017
Заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников и исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области России Игорь Сазонов обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства промышленности, на встрече стороны рассмотрели вопросы кооперационных поставок комплектующих в адрес машиностроительных предприятий обеих стран, в том числе автокомпонентов для модельного ряда Группы ГАЗ, белорусскими предприятиями холдинга «Автокомпоненты», двигателей ОАО «Минский моторный завод» на автомобилестроительные предприятия Нижегородской области, а также развития совместного сборочного производства лифтов ООО «НижегородЛифтмаш» и расширение производственной деятельности предприятия.
«Сегодня Александром Лукашенко по итогам переговоров с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым поставлена задача по наращиванию товарооборота до 1 млрд долларов США. Я уверен, что мы внесем значительный вклад в осуществление этого задания. Между нашими предприятиями налажен многолетний доверительный диалог. Нижегородская область является одним из основных торговых партнеров Минпрома», - подчеркнул А. Огородников.
По итогам января-февраля 2017 г. товарооборот между белорусскими промышленными предприятиями с Нижегородской областью составил 10,5 млн долларов США (темп роста – 140%). Экспортировано товаров на 8,1 млн долларов США.
Основу белорусского экспорта составляют поставки двигателей Минского моторного завода и продукции предприятий холдинга «Автокомпоненты».
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