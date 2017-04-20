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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЕДИНОГЛАСНО ИЗБРАНА В РЯД ОРГАНОВ ООН
10:32 21.04.2017
На организационной сессии Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, 19 апреля состоялись выборы во вспомогательные органы ЭКОСОС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, Беларусь была единогласно избрана сразу в несколько вспомогательных органов ЭКОСОС: в исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Комитет по программе и координации (КПК) и Комиссию социального развития (КСР).
Накануне выборов кандидатура Беларуси во все эти органы была единогласно одобрена странами Восточноевропейской региональной группы.
Единогласное избрание Беларуси в эти органы свидетельствует о высоком уровне доверия членов ЭКОСОС к стране и ее авторитета на международной арене.
Исполнительный совет ЮНИСЕФ является руководящим органом фонда, который проводит обзор деятельности ЮНИСЕФ, утверждает его политику и бюджет, принимает страновые программы. В состав исполнительной совета входят 36 стран, представляющих пять региональных групп государств-членов ООН.
Комитет ООН по программе и координации изучает ход выполнения программ ООН, дает оценку достигнутым результатам, делает предложения по программно-бюджетной деятельности организации. В комитет входит 31 государство-член ООН.
Комиссия социального развития является координатором международного сотрудничества в социальной области, консультирует ЭКОСОС по вопросам социальной политики общего характера и по всем вопросам в социальной области, которые не охвачены специализированными учреждениями ООН. В состав комиссии входят 46 государств-членов ООН.
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