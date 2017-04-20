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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АКТИВИЗИРОВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОКОМПОНЕНТОВ ПЛАНИРУЮТ БЕЛАРУСЬ И НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
10:07 21.04.2017

Беларусь и Нижегородская область планируют активизировать сотрудничество в производстве автокомпонентов. Об этом заявил 20 апреля заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на XV заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области (Россия).

"Мы условились, что должны разработать серьезную программу по автокомпонентам. Нижегородская сторона сильна в этом плане, у нас есть специализированный холдинг "Автокомпоненты". Мы должны подумать о сотрудничестве на перспективу, сделать абсолютно конкурентоспособные продукты как по цене, так и по качеству", - отметил Владимир Семашко.

В прошлом году Беларуси и Нижегородской области удалось увеличить товарооборот по сравнению с 2015 годом. При этом вице-премьер подчеркнул, что пока стороны задействуют не все резервы. "Темы, о которых договариваемся, надо брать и делать", - считает он.

Вице-премьер констатировал, что в России идет активная подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 году и Нижегородская область станет одной из основных площадок. Владимир Семашко еще раз озвучил, что Беларусь готова поставить в Нижний Новгород городской транспорт, в том числе на газомоторном топливе. Также он предложил услуги белорусских строителей в возведении объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, еще одна тема, которая обсуждается, - сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Владимир Семашко подчеркнул, что Беларусь имеет богатый опыт развития аграрного сектора.

"В советские времена в белорусском сельском хозяйстве работало 1 млн 68 тыс. человек, статистика по прошлому году - 380 тыс. При этом по многим продуктам питания мы существенно нарастили объемы производства. Эффективность выросла, потому что внедрили новую технику и технологии", - сказал заместитель премьер-министра. Также он отметил успехи Нижегородской области в этой сфере.

В свою очередь губернатор Валерий Шанцев отметил, что выбранный в свое время путь развития сотрудничества с Беларусью доказал свою дальновидность.

"Год за годом, шаг за шагом мы развиваем наше сотрудничество в различных сферах, добиваемся хороших результатов. Среди всех стран, с которыми сотрудничаем, Беларусь - номер один. Это страна, с которой мы добились наибольших успехов. Всем этот пример рассказываем. Мы поставили задачу достичь товарооборота в $1 млрд. Сегодня должны проанализировать все направления деятельности, которые нам вместе удается развивать, закрепить достигнутое и приумножить", - заявил он.
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