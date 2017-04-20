Беларусь готова поставлять в Нижний Новгород городской транспорт к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом заявил 20 апреля премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым.

"Мы хотим поучаствовать (а там, где уже участвуем, увеличить наше присутствие) в подготовке Нижнего Новгорода к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Сфера наших интересов - городской транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи", - отметил Андрей Кобяков.

Кроме того, Беларусь заинтересована участвовать в строительстве объектов к предстоящему чемпионату.

"Мы готовы участвовать в строительстве, не обязательно генеральными подрядчиками, но и на подряде. У нас есть соответствующий опыт и соответствующие структуры, которые могут строить в Российской Федерации", - сказал Премьер-министр.

Как сообщили ЭКОРЕСС в Аппарате Совмина, он также предложил губернатору Нижегородской области проекты по совместному производству сельхозтехники.

"У нас очень развита кооперация в машиностроительном комплексе, но мы видим, что далеко не все сделали, что могли. И видим то, где нам надо заметно прибавить, прежде всего, в автокомпонентах. Мы здесь могли бы дополнить друг друга", - подчеркнул руководитель Правительства.

По словам Андрея Кобякова, взаимоотношения с регионами Российской Федерации являются фундаментом белорусско-российских отношений. Товарооборот Беларуси и Нижнегородской области в 2016 году составил $500 млн.

"Вроде бы немало, но мы понимаем, что можем гораздо больше", - уверен он.

В свою очередь Валерий Шанцев добавил, что Нижегородская область развивает внешнеторговое партнерство с 143 странами.

"Беларусь занимает среди этих стран первое место", - констатировал он. При этом губернатор выразил уверенность в том, что до увеличения объемов взаимной торговли до $1 млрд осталось совсем немного.