ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПОСТАВЛЯТЬ В НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
09:02 21.04.2017

Беларусь готова поставлять в Нижний Новгород городской транспорт к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом заявил 20 апреля премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым.

"Мы хотим поучаствовать (а там, где уже участвуем, увеличить наше присутствие) в подготовке Нижнего Новгорода к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Сфера наших интересов - городской транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи", - отметил Андрей Кобяков.

Кроме того, Беларусь заинтересована участвовать в строительстве объектов к предстоящему чемпионату.

"Мы готовы участвовать в строительстве, не обязательно генеральными подрядчиками, но и на подряде. У нас есть соответствующий опыт и соответствующие структуры, которые могут строить в Российской Федерации", - сказал Премьер-министр.

Как сообщили ЭКОРЕСС в Аппарате Совмина, он также предложил губернатору Нижегородской области проекты по совместному производству сельхозтехники.

"У нас очень развита кооперация в машиностроительном комплексе, но мы видим, что далеко не все сделали, что могли. И видим то, где нам надо заметно прибавить, прежде всего, в автокомпонентах. Мы здесь могли бы дополнить друг друга", - подчеркнул руководитель Правительства.

По словам Андрея Кобякова, взаимоотношения с регионами Российской Федерации являются фундаментом белорусско-российских отношений. Товарооборот Беларуси и Нижнегородской области в 2016 году составил $500 млн.

"Вроде бы немало, но мы понимаем, что можем гораздо больше", - уверен он.

В свою очередь Валерий Шанцев добавил, что Нижегородская область развивает внешнеторговое партнерство с 143 странами.

"Беларусь занимает среди этих стран первое место", - констатировал он. При этом губернатор выразил уверенность в том, что до увеличения объемов взаимной торговли до $1 млрд осталось совсем немного.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2017
валюта курс
EUR 2.0208
USD 1.8826
RUB 3.3332
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0208 +0.0046
USD 1.8826 +0.0027
RUB 3.3332 -0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0100 2.0150
USD 1.8730 1.8770
RUB 3.3220 3.3350
подробнее

Конвертация в банках
на 21.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0740
EUR/RUB 60.3000 60.5000
USD/RUB 56.0000 56.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте