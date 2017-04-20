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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В ИЗДЕЛИЯХ БЕЛАРУСИ ОТ 30% ДО 90% КОМПЛЕКТУЮЩИХ, СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ РОССИИ – ЛУКАШЕНКО
16:21 20.04.2017
Александр Лукашенко во время переговоров с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым прокомментировал некоторые измышления в российских СМИ касательно отношений с Беларусью.
Он обратил внимание, что российские СМИ (особенно телеканалы) периодически критикуют белорусско-российские отношения. Некоторые ресурсы продолжили это, даже несмотря на конструктивные переговоры лидеров двух стран в Санкт-Петербурге.
"Начинают в СМИ появляться разного рода измышления, кто кого там обманул, что мы опять на коленях что-то просим в России и так далее. Мы ни перед кем никогда не стояли на коленях. Вы это хорошо знаете, мы с вами не один десяток лет знакомы. Отдельным писакам и говорящим в телеэкранах хочу сказать, что в изделиях Беларуси (тракторах, автомобилях, всей машиностроительной или химической отрасли) от 30% до 90% комплектующих, сырья и материалов из России", - заметил Александр Лукашенко.
Когда формировалось Союзное государство, было решено не ломать установившиеся народно-хозяйственные связи. За Беларусью осталось финишное промышленное производство, как это было и при Советском Союзе, поэтому экономики двух государств остались взаимосвязаны, пояснил А. Лукашенко.
"Сегодня на предприятиях России, которые работают на финишное производство в Беларуси (производят комплектующие, материалы и прочее), работает более 10 млн человек. Помогая финишному производству, поддерживая, чтобы оно не рухнуло, мы помогаем минимум 10 млн (а то и 15 млн) - тем людям, которые и работают в России, - подчеркнул он. - Понятно, что если есть проблема в России, она будет и в Беларуси, да и в других республиках, которые завязаны на Россию. Но так, как Беларусь, ни одна республика не связана со сферой экономики Российской Федерации".
Что касается выдаваемых кредитов для Беларуси, Александр Лукашенко отметил: "Мы платим под 4,5-6% годовых. Притом исправно всегда обслуживали их. Американцы вам платят 0,5%. Все страны получают определенные кредиты или от международных организаций, или от государств. Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место, на нем - Китайская Народная Республика. Она предоставила нам кредитную линию около $15 млрд под реализуемые в Беларуси проекты, мы ее до сих пор не выбрали. Самое главное - они нас не упрекают в том, что помогают нам".
Он подчеркнул, что российское руководство стратегически подходит к отношениям Беларуси и это не игра в одни ворота. "Это действительно компромисс, который был достигнут. Нет, надо ложку дегтя бросить в бочку меда. Вот этим отдельные и занимаются, в том числе, как мне сегодня доложили, и ваш бывший любимый канал ТВЦ", - констатировал А. Лукашенко.
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