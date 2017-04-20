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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ЭСТОНСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОШЛИ В МИНСКЕ
15:05 20.04.2017
20 апреля в Минске состоялись консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и Эстонии.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра Евгений Шестаков, эстонскую — гнеральный директор политического управления, и.о. вице-канцлера по политическим вопросам МИД Пауль Теэсалу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе консультаций рассмотрен весь спектр вопросов белорусско-эстонского взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, а также развитие диалога по линии Беларусь-ЕC и проблематика инициативы «Восточного партнерства».
Руководителя эстонской делегации также принял министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
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