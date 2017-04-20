Беларусь и Нижегородская область могут реализовывать энергетические проекты в других странах. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 апреля на переговорах с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым.

"Тот опыт, который приобретают наши организации в сотрудничестве с нижегородской компанией "Атомстройэкспорт" при строительстве Белорусской АЭС, может быть востребован при осуществлении других энергетических проектов", - сказал Александр Лукашенко. - Для нас очень важно, что вы в этот процесс активно включили белорусов. И там работают очень многие наши компании. До сих пор никто не получил замечаний по своему профессионализму. Значит, что мы с вами можем строить атомные станции по всему миру, и мы будем там востребованы".

Сегодня во многих странах, заметил он, дефицит рабочей силы. Преимущество Беларуси в том, что в государстве сохранили профессионально-техническое образование и вывели на высокий уровень подготовку по рабочим специальностям.

"К нам уже обращаются другие государства, особенно постсоветского пространства, чтобы мы помогли им подготовить рабочие кадры. А некоторые (я был недавно в Туркменистане) попросили создать у них систему профтехобразования, а кое-где восстановить", - сказал Лукашенко.

"Поэтому мы рады, что наши рабочие, специалисты востребованы. Мы научились многому и готовы участвовать в любой точке мира, вместе с россиянами строить подобные и другие объекты", - подчеркнул он.

"Наше взаимодействие дает хорошие результаты. По итогам непростого в экономическом плане 2016 года наш товарооборот вырос на 7,3% и превысил $0,5 млрд. Учитывая имеющийся у сторон потенциал, считаю, что есть все предпосылки для наращивания объема взаимной торговли до уровня 2012 года. У нас уже тогда было $800 млн", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на встрече отмечалось, что Беларусь и Нижегородская область создали солидную базу для производственной кооперации. Например, в российском регионе налажена сборка белорусских лифтов, открыт торговый дом "Белшины", работают дилеры крупнейших предприятий машиностроения: "Гомсельмаша", МТЗ, МАЗ и "Амкодора". В свою очередь белорусская сторона активно закупает металлопродукцию, грузовые автомобили, товары химической промышленности.

С учетом масштабных планов области по возведению жилья и транспортной инфраструктуры взаимовыгодным видится привлечение к их реализации белорусских специалистов. Беларусь также может обеспечить объекты высококачественными строительными материалами и техникой.

"Мы поддерживаем стремление вашего региона наращивать мощности аграрной отрасли. Готовы оказать помощь, как и прежде, в модернизации животноводческих комплексов, поставках сельхозмашин и агрегатов. Готовы выполнять работы под ключ, если в этом будет необходимость, - обратил внимание А. Лукашенко. - Есть хорошие перспективы в сфере транспорта. Белорусская сторона может подключиться к обновлению вашего парка пассажирской техники, предложив современные городские автобусы и троллейбусы различных модификаций".

Тесные связи сложились между сторонами и в гуманитарной сфере: образовании, науке, культуре, медицине, спорте и туризме.

"Надеюсь, что со стороны руководства Нижегородской области всем инициативам будет оказана соответствующая поддержка, - добавил Александр Лукашенко. - Наши отношения - образец для других краев и регионов. Насколько будут крепки межрегиональные связи, настолько будут сильны и белорусско-российские отношения".

В свою очередь Валерий Шанцев обратил внимание, что Беларусь является первым партнером во внешнеэкономической деятельности Нижегородской области среди 143 стран. "Никто больше не имеет с нами таких тесных торговых, экономических связей", - подчеркнул он. Если учитывать, что по некоторым направлениям сотрудничество между республикой и российским регионом осуществляется не напрямую, то двусторонний товарооборот превышает $750 млн.

Стороны сошлись во мнении, что уровень взаимной торговли должен достичь $1 млрд. Это задача реальная и выполнимая.