Делегация Министерства здравоохранения Беларуси во главе с министром Валерием Малашко в рамках визита 15-18 апреля в Ирак (города Багдад, Кербела) провела ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, прошли переговоры с министром здравоохранения Республики Ирак доктором Адиля Хаммуд, руководством Шиитского комитета Республики Ирак, мэром города Кербела, в ходе которых обсуждались перспективные направления двустороннего взаимодействия.

В частности, обсуждены поставки белорусских лексредств, медицинской техники и изделий медицинского назначения в Ирак; направление иракских пациентов на лечение в Беларусь для оказания на договорных условиях высокотехнологичной медицинской помощи в ведущих организациях здравоохранения; расширенное сотрудничество в сфере медицинского образования; обмен опытом в области здравоохранения, развитие сотрудничества между учреждениями здравоохранения; привлечение белорусских специалистов для работы в учреждениях здравоохранения Ирака.

В ходе визита подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между Минздравом Беларуси и Минздравом Ирака, а также между Минздравом Беларуси и Шиитским комитетом.

Делегаты из Беларуси посетили медицинский госпиталь Кербелы, провели встречи с иракскими партнерами с презентацией белорусских лексредств и медицинских услуг. По итогам визита подписан ряд договоров о сотрудничестве и заключены контракты на поставку лексредств.

В состав делегации вошли представители ведущих РНПЦ (онкологии и медицинской радиологии, травматологии и ортопедии, детской хирургии, кардиологии), государственного оператора медицинского туризма «Клиники Беларуси» (БелМАПО), предприятий фармацевтической промышленности (РУП «Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», УП «Минскинтеркапс», СООО «Лекфарм», СООО «Нативита»).