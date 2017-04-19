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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ФОРУМ «ПОСТАВЩИК В СЕТИ» С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОШЕЛ В ПОСОЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ В РФ
10:16 20.04.2017

На базе Делового и культурного комплекса посольства Беларуси в РФ конгрессно-выставочная компания «Империя» 19 апреля провела XXI Всероссийский Торговый Форум «Поставщик в сети» с Центром Закупок СетейТМ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, в мероприятии приняли участие 270 делегатов - владельцев компаний, генеральных и коммерческих директоров, руководителей отделов компаний-производителей и представителей розничных сетей. Беларусь представляли, в частности: ОАО «Молодечненский молочный комбинат», Компания «Вегас» (Брест), ООО «Сэльвин-Про» (Могилев), ОАО «Лидапищеконцентраты», субъекты товаропроводящей сети белорусских предприятий в России – ООО «Белорусская продовольственная компания», ООО «Беллакт» и др.

Спикерами мероприятия выступили опытные специалисты в сфере маркетинга и консалтинга, эксперты по антикризисным программам.

На пленарном заседании форума состоялся предметный разговор о системе работы с поставщиками; требованиях, предъявляемых к товару. Ведущие специалисты-практики рассказали об особенностях вхождения в сети и дальнейшей работе с ними. В ходе фокус-сессий FOOD и NON-FOOD обсуждались вопросы создания и использования эффективных каналов сбыта и продвижения продовольственных и непродовольственных товаров, сохранения ими своего места «на полке» соцсетей в современных быстро меняющихся условиях.

Участникам была также предоставлена возможность провести индивидуальные переговоры с закупщиками более 50 федеральных и региональных розничных сетей Российской Федерации о поставках своей продукции в их магазины: Магнит, X5 Retail Group (Перекресток, Пятерочка, Карусель), Магнит, SPAR, Семь+Я, Утконос, Дикси, Лента, Южный двор, и др.
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