Заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков 19 апреля встретился с государственным министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Мохаммадом Шахрияром Аламом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи стороны обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также обмен визитами на высшем и высоком уровне.

Во встрече с белорусской стороны также приняли участие председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов и руководство ведущих белорусских промышленных предприятий.