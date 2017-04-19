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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И БАНГЛАДЕШ ОБСУЖДАЮТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
09:04 20.04.2017
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков 19 апреля встретился с государственным министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Мохаммадом Шахрияром Аламом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе встречи стороны обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также обмен визитами на высшем и высоком уровне.
Во встрече с белорусской стороны также приняли участие председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов и руководство ведущих белорусских промышленных предприятий.
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